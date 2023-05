A Prefeitura de Rio Branco se reuniu, na manhã desse sábado (29), com moradores do Ramal Catuaba. Cerca de 150 famílias sofreram danos severos com a enchente. A prefeitura está fazendo um detalhado levantamento para minimizar os prejuízos sofridos por estas famílias.

Parcialmente os danos estão orçados em R$ 2.580.000 (dois milhões quinhentos e oitenta mil reais). O prefeito afirma que a reunião foi esclarecedora, e que o apoio em dinheiro, aprovado na Câmara Municipal, será cedido aos produtores.

Cerca de mil famílias fazem parte da comunidade no Ramal Catuaba. O presidente da Associação de Produtores Rurais, Cícero Medeiros, explica que a reunião foi bastante proveitosa, e que a comunidade pôde apresentar ao prefeito a real situação.