Diz o Metrópoles, de Brasíilia.

(…)Vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin ficou incomodado com as recentes notícias negativas envolvendo o presidente da Apex (Agência de Promoção de Exportações do Brasil), Jorge Viana.

Segundo aliados de Alckmin, uma das revelações que mais o incomodaram foi a de que Viana alterou o regimento interno da Apex, para acabar com a exigência de que o presidente da agência de exportações precisa comprovar fluência no inglês.

O caso foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo. Viana, que admite não ter domínio completo sobre a língua inglesa, mudou o estatuto da Apex para poder se manter no comando do órgão. Do contrário, ele poderia ter de deixar o posto.

Apesar do incômodo nos bastidores, Alckmin não fez qualquer comentário público sobre o assunto. Embora a agência seja subordinada à pasta do vice, Viana foi indicação direta do presidente Lula, que já deixou claro que não demitirá o aliado.(…)

Grifo meu: é a disputa política dentro do governo e o preço que JV já paga por ter mexido, segundo o Estadão, no estatuto dessa tal apex….(sua segurança no cargo é Lula.)

J R Braña B.