R7 – Um estudo, publicado na revista científica Nature Neuroscience revela um novo projeto de inteligência artificial (IA) em fase de teste. A nova tecnologia tem um sistema semelhante ao ChatGPT, mas está sendo desenvolvido para ter a capacidade de transformar pensamentos em linguagem.

Os pesquisadores da Universidade do Texas em Austin estão desenvolvendo a tecnologia que, via leituras de ondas cerebrais, consegue interpretar padrões, através de uma máquina de ressonância magnética funcional (fMRI), além de uma nova interface cérebro-computador.

“Nosso objetivo é utilizar as gravações da atividade cerebral do usuário e prever as palavras que o usuário estava ouvindo, dizendo ou imaginando. Naturalmente, esperamos que essa tecnologia possa ajudar pessoas que perderam a capacidade de falar devido a lesões como derrames ou doenças como a esclerose lateral amiotrófica”, disse Jerry Tang, aluno de pós-graduação em ciência da computação na Universidade do Texas, que está liderando o estudo.