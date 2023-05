O presidente entrou na cruzada para baratear os carros no Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta quinta-feira (4), os preços atuais dos automóveis e disse que o governo pretende tomar iniciativas para trazer veículos mais baratos ao país, além de garantir melhores condições de pagamento.

-Qual pobre que pode comprar carro popular por R$ 90 mil? Um carro de R$ 90 mil não é popular. É para classe média”, afirmou ele durante a primeira reunião do novo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado “Conselhão”.

Em tempo: surpresa: CEOs do Google e Meta agora fazem parte do Conselhão do governo. Pode ser uma boa cartada de Lula, afinal de contas não se vive mais sem essas plataformas e outras que vão surgir…

J R Braña B.