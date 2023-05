O Chega é o partido de extrema-direita português…o mais reacionário do país… cancelou agenda com Bolsonaro após o novo escândalo da falsificação do cartão de vacina do covid denunciado pela Polícia Federal…

CB – O líder do Chega, o partido de extrema direita de Portugal, André Ventura, cancelou, nesta quinta-feira (4/5), um evento marcado para os dias 13 e 14 de maio, em Lisboa, que teria a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O anúncio acontece um dia após o brasileiro ser alvo de uma operação da Polícia Federal sobre inserção de dados falsos da covid-19 no sistema do Ministério da Saúde.

Grifo meu: sem grifo…não precisa…

J R Braña B.