OGlobo – O PT entrou com notificação extrajudicial ao buscador Google após internautas identificarem na última sexta, 5, que ao pesquisarem o nome do presidente Lula (PT) junto à palavra “coroação”, a ferramenta sugeria: “Você quis dizer Lula corrupção?“. Ao mesmo tempo, ao correlacionar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao mesmo termo, a plataforma fazia uma sugestão diferente: “você quis dizer Bolsonaro coração?”.

(…)

Grifo meu: quem deu o direito ao algoritmo (de uma empresa privada, no caso o Google) a decidir uma barbaridade dessas contra o presidente eleito de uma nação soberana? Seja ele quem for…

J R Braña B.