PT e Psol dividem o campo da esquerda em filiações de jovens, mas os psolistas lideram pela primeira vez

Levantamento do GLOBO a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que a filiação de pessoas de 16 a 24 anos em partidos políticos chegou este ano ao menor patamar em uma década, embora a polarização tenha revertido as quedas de PL e PT a partir de 2020.

(…)o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a crescer às vésperas das últimas eleições, mas divide terreno no campo da esquerda com o PSOL, que pela primeira vez lidera em número de jovens filiados entre todas as agremiações.

(…)

Grifo meu: na España, ataques da extrema-direita à mulher do pimeiro-ministro não fez com que ele pedisse a renúncia do cargo, pelo contrário, Pedro Sánchez divulgou uma carta onde diz que ‘o importante é que queremos agradecer as manifestações de solidariedade recebidas de todos os lados. Graças a essa mobilização, decidi manter-me à frente da presidência(do governo).’

J R Braña B.