CNN – A Adidas divulgou resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas nesta sexta-feira (5) e disse que o mercado chinês está melhorando, fazendo suas ações subirem 8%, embora seu presidente executivo tenha alertado que o grupo ainda enfrenta um “ano turbulento com números decepcionantes”.

O lucro operacional trimestral de 60 milhões de euros (US$ 66 milhões) superou as expectativas dos analistas de 15 milhões de euros.

A América Latina foi um ponto positivo, com aumento de 49% nas vendas. O estilo de sapato “terraço” está indo bem em todos os mercados, e a Adidas começou a fabricar mais tênis Samba, Gazelle e Campus, disse Gulden.