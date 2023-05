by JLab – Reflexo da paixão de sua torcida…

Bate pronto: não é surpresa.

GE – O Fluminense anda em alta dentro e fora de campo: bicampeão carioca e único time 100% na Libertadores, o clube teve o maior engajamento do mundo nas redes sociais em abril. É o que aponta um estudo da “Samba Digital”, agência de marketing esportivo especializada em internacionalização de marcas. O mês em questão marcou a estreia do craque Marcelo, ex-Real Madrid, após 17 anos na Europa, e a conquista do Campeonato Carioca, o primeiro título do técnico Fernando Diniz na elite do futebol brasileiro.

PS: agora o mundo todo pode ver o tamanho dessa torcida…