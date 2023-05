TV SENADO – Audiência pública interativa da Comissão de Relações Exteriores para debater possíveis alterações acionárias na Braskem, petroquímica com participação da Petrobras. A empresa é ligada ao afundamento do solo na área urbana de Maceió, em Alagoas, o que levou à desocupação de mais de 14 mil imóveis. Políticos, cientistas e representantes dos moradores participam do debate.