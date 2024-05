GR – O Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou, em reunião extraordinária nesta segunda-feira (20/5), uma resolução para zerar até o fim deste ano a Tarifa Externa Comum (TEC) para a importação de arroz de países de fora do Mercosul. Não foi estabelecida cota para a compra do produto no período com a isenção tarifária.

Em tempo: contra a chantagem do agro gaúcho, Gov Lula libera comprar arroz de fora do Mercosul…

