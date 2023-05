Gov do Acre – Na tarde de 17 de março de 2020, um anúncio feito pelo governador Gladson Cameli daria novos rumos à rotina de quase 1 milhão de acreanos. Naquele dia, os três primeiros casos positivos para o novo coronavírus foram confirmados no estado. Começava ali uma verdadeira guerra contra uma das maiores crises sanitárias já enfrentadas na história recente da humanidade.

(…)

Grifo meu: o Acre conseguiu fazer a sua parte com toda dificuldade e incompreensões de todos os lados…o governo GladsonC agiu com responsabilidade….temos que reconhecer…fez que não entendeu a irresponsável e criminosa sanha negacionista-bolsonarista em relação à pandemia e procurou atender e cumprir os protocolos da ciência…foi a grande obra do governador no seu primeiro mandato….e talvez o seu legado social no comando do Acre….que ainda não findou…

J R Braña B.