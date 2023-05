by JLab – Por que você clicou neste post?

Bate pronto: porque sabe que essa é a forma mais eficaz de sentir ideias e emoções…

O Sítio do Picapau Amarelo, Monteiro Lobato, página 120

“Enquanto o Burro Falante comia a saborosa comida que a cozinheira lhe dava, Emília pediu-lhe que contasse a sua história. O burro desconfiado, mas sem deixar de comer, contou-lhes tudo. Depois, Pedrinho perguntou-lhe se ele sabia da existência do Reino das Águas Claras e, quando ele respondeu que não, os meninos explicaram tudo. O burro achou tudo aquilo muito interessante e ficou com muita vontade de conhecer o Reino das Águas Claras. E assim, combinaram que, no dia seguinte, Pedrinho e Emília levariam o Burro Falante para conhecer o reino dos peixes.”

PS¹: literatura em dose curta é como um tiro certeiro no coração do leitor, mas, não se engane quem pensa que a brevidade é inimiga da profundidade…

PS²: genialidade de Monteiro Lobato em criar personagens que cativam crianças e adultos há gerações.