A comunidade da Colônia 5000 celebra a recente reforma e ampliação do parquinho em frente ao Centro Cultural Sebastião Mota de Melo. “Agradecemos à Prefeitura de Rio Branco pelo empenho e dedicação em proporcionar um espaço de lazer seguro e agradável para as nossas crianças e famílias”.

Valorização do Patrimônio Cultural

Localizado em frente ao Centro Cultural Sebastião Mota de Melo, o parquinho reformado também destaca a relevância do patrimônio cultural local. A proximidade com o centro cultural integra lazer e cultura, enriquecendo a experiência dos moradores e visitantes.

📸 Confira as fotos do novo parquinho. Não esqueça de usar as hashtags #ParquinhoColonia5000 #RioBranco.