O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) destacou a aprovação do projeto (PL 990/2022), que inclui atendimento, por cuidadores de idosos, entre os principais serviços domiciliares ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O parlamentar acreano votou favoravelmente à proposta de autoria do senador Renan Calheiros (PMDB-AL). Já o relator, o senador Romário (PL-RJ), também apresentou parecer pela aprovação. A matéria, se não houver recurso para análise no Plenário do Senado, seguirá para a Câmara dos Deputados.

Petecão ressaltou que, pelo texto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) nesta quarta-feira (10), fica determinado que o poder público terá que fortalecer e incentivar a capacitação de cuidadores de idosos, inclusive para atendimento domiciliar a famílias de baixa renda, por serem as que mais necessitam de assistência social do estado.

— São muitas as vantagens de um projeto dessa relevância para a população brasileira, principalmente para os menos favorecidos. Por exemplo, uma das vantagens que eu percebo da internação residencial é a diminuição dos gastos hospitalares e o da não-exposição do paciente a infecções que, todos sabemos, muitos são os casos que acometem os doentes ao serem internados, e os prejudicam ainda mais. Outra vantagem que destaco é que o poder público também fortalecerá e incentivará a capacitação dos profissionais que atendem a esses idosos — declarou o senador.