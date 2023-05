O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Luiz Gonzaga (PSDB), que participa de comitiva acreana que viajou ao Peru para estreitar as relações comerciais entre o Acre e o país vizinho, visitou na quarta-feira (10) a obra de construção do Porto de Chancay que deve ser finalizada em 2024.

De acordo com Luiz Gonzaga, a obra peruana será fundamental para tornar o Acre uma grande rota logística de exportações.

“Esse porto no Peru fará com que o Acre se torne uma importante rota comercial entre a China e a América do Sul. O nosso estado tem grande potencial de produção e com esse porto poderemos exportar para o mundo inteiro. É importante a construção da estrada que liga Cruzeiro do Sul a Pucallpa para que o Acre não fique para trás dos outros estados e gere emprego e renda”, disse.

O Porto de Chancay funcionará como uma ação revolucionária entre a rota marítima entre a Ásia e a América do Sul, reduzindo o tempo e custo de transportes. O Acre passará a ser rota de entrada de matérias primas vindas dos países asiáticos e poderá exportar seus produtos para vários países como a China, grande consumidora de proteína animal.

Gonzaga, que tem como uma de suas bandeiras a luta pela geração de renda e emprego aos acreanos, defende que o Acre se torne uma Área de Zona Franca, a exemplo da cidade de Manaus.

“O Acre está muito bem posicionado geograficamente para ser rota de exportação e importação. Com esta obra no Peru temos que traçar estratégias, junto com o Legislativo, Executivo e empresários para aproveitarmos essa oportunidade e fazer do Acre um estado desenvolvimento economicamente”, disse o deputado.

#aleac