O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), recebeu em seu gabinete na manhã desta sexta-feira (12), os produtores rurais Maciel Martins, 41 anos, e Rosalina Queiroz Leite, 55 anos, que cultivam pimenta de cheiro na região do Barro Alto, em Rio Branco.

Os produtores visitaram o parlamentar para agradecer o apoio que Gonzaga tem dado aos ao trabalhadores rurais da região do Barro Alto. O presidente da Aleac intermediou conversas com o dono do Arasuper que passou a comprar a produção sem que os produtores precisassem passar por atravessadores, mantendo assim uma maior renda às dezenas de famílias da região.

“Fico muito feliz quando as pessoas conseguem realizar os sonhos delas. O Maciel e dona Rosalina eles tinham um sonho de vender a pimenta deles. Eles têm uma grande produção e tinham dificuldades de comercializar seus produtores. Conseguimos o apoio do Adem Araújo para que eles fizessem a comercialização direta da associação com o Arasuper. Eles estão felizes que estão vendendo bem e aumentando a produção. A felicidade não é só deles, é nossa também por ver o sonho deles se realizando”, disse Gonzaga.

Segundo Maciel, mais de 20 produtores cultivam pimenta de cheiro na região. Ele conta que com o apoio de Luiz Gonzaga as vendas aumentaram e a produção cresceu, gerando mais emprego e renda.

“A parceria com o deputado Luiz Gonzaga nos deu visibilidade e oportunidade de vender nosso produto sem passar pelos atravessadores. Hoje viemos agradecer ao apoio que o Gonzaga nos deu. Falamos para ele da nossa dificuldade e ele nos atendeu nos colocando no mercado”, disse.

Rosalina Queiroz também agradeceu o deputado pelo apoio. “Como representante da Associação Fé em Deus do Barro Alto venho agradecer o deputado pelo incentivo. Aproveitamos para falar das nossas dificuldades com o ramal. Tenho certeza que o Luiz Gonzaga continuará nos apoiando nesse projeto”, afirmou.

Agência Aleac