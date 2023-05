CB – A primeira etapa para a retomada do setor automotivo por meio dos carros populares deve ser anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) no dia 25 de maio, quando se celebra o Dia da Indústria. Segundo as informações divulgadas pela jornal Folha de S. Paulo, o objetivo é lançar um plano de incentivo para toda a cadeia industrial. (…)

O que o governo vai fazer?(J R Braña B.)

As medidas incluirão linhas de crédito para o setor fabril, reduções tributárias, aumento do índice de nacionalização de bens manufaturados e um programa de financiamento para veículos.

Grifo meu: o preço do carro popular deixado por Temer e o mito (dos otárioss) custa hoje R$ 90 mil….muito popular…todo mundo pode comprar um…😂

Grifo meu 2: Lula/Dilma deixaram o preço do carro popular (em R$ 29 mil, que valia US$ 8, 9 mil…)…hoje o mesmo carro custa US$ 18 mil…o dobro….

