by JLab – O destino, tão sábio e traiçoeiro, mas sem as marcas do passado, nos presenteia com mais um capítulo deste clássico centenário.

Bate pronto: prepare-se, torcedor, para mergulhar em um enredo repleto de charme e mistério.

GE – O duelo de número 444 será inédito na história do Fla-FLu. Flamengo e Fluminense se enfrentam pela primeira vez na Copa do Brasil na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

PS¹: fiel cronista da existência, somente o tempo…