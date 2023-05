O Google anunciou uma atualização do Google Maps que conta com a ajuda de Inteligência Artificial. Chamada de Immersive View, a tecnologia recria cidades em 3D e exibe todos os dados sobre o trajeto — desde a condição climática do local em determinado horário do dia, até a situação do trânsito.

Tudo isso graças à Inteligência Artificial, que garante um upgrade do Google Maps mostrando detalhes do trânsito e do clima — de forma animada.

(…)

Grifo meu: não há mais volta…a IA já é uma realidade.

J R Braña B.