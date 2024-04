Foram lançados novos cursos rápidos de qualificação profissional na plataforma Aprenda Mais, do Ministério da Educação (MEC). As ofertas são destinadas a toda a população e visa ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica (EPT). A plataforma possui, ao todo, 255 capacitações de curta duração no formato de cursos abertos, on-line e massivos (Mooc) em diversas áreas de conhecimento, desenvolvidas por instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Os novos cursos são das áreas de Informação e Comunicação; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; Produção Alimentícia; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Recursos Naturais; Ambiente e Saúde; Segurança; Infraestrutura; Idiomas, Línguas e Literatura; e Ciências Exatas. São eles:

Estrutura de Dados;

Funcionários de Escolas: Cidadãos, Educadores, Profissionais e Gestores;

Gestão Financeira em Cooperativas;

Microbiologia de Alimentos;

Roteiros Turísticos;

Biomas Brasileiros;

Ecologia;

Legislação Cooperativista;

Planejamento e Organização do Turismo;

Recursos Naturais e Florestais;

Administração Pública;

Cálculo Técnico;

Economia Solidária;

Lei de Responsabilidade Fiscal;

Orçamento Público;

Cooperativismo: Gestão e Implementação;

Inglês;

Saúde da Mulher e do Recém-Nascido;

Saúde e Segurança no Trabalho;

Educação Cooperativista;

Gestão Ambiental de Cidades; e

Materiais de Construção: aglomerantes e concretos.



Como participar – Os cursos são gratuitos, e a certificação é feita pela própria ferramenta, mediante cumprimento de desempenho exigido e de sua conclusão no prazo estabelecido por cada curso. A formação é totalmente on-line (não há aulas presenciais). Além disso, não há limite de cursos; logo, o interessado pode fazer quantos desejar. Para participar, é preciso fazer um cadastro na plataforma Aprenda Mais.

Aprenda Mais – A plataforma objetiva ofertar cursos on-line, abertos e massivos (Mooc) para a sociedade em geral, desenvolvidos pelas instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Por meio da Portaria n.º 7, de 5 de março de 2024, foi instituída nova composição do Comitê Gestor da Plataforma Aprenda Mais, que visa realizar a gestão, o monitoramento e a avaliação do ambiente virtual.

A plataforma já alcançou mais de 1,6 mil matrículas e é um ambiente virtual gerenciado pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). A iniciativa é fruto de uma parceria entre o MEC, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).