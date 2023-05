O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com vagas abertas para cursos técnicos e superiores do Processo Seletivo 2023/2. No total, estão sendo ofertadas 520 vagas para 13 cursos na capital e nos municípios de Sena Madureira, Tarauacá e Epitaciolândia. As inscrições deverão ser feitas pela internet no endereço https://www.ifac.edu. br/processos-seletivos/ , até segunda-feira, 22 de maio. Os cursos do Ifac são públicos, gratuitos e presenciais.

(…)