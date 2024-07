Rio de Janeiro, 26/07 – no encerramento do G20, Brasil e EUA firmaram um acordo de cooperação climática. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, assinaram a parceria, que foca em quatro pilares: energia limpa, mercado de carbono voluntário, conservação de florestas e biodiversidade, e acesso a fundos climáticos multilaterais.