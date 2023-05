CB: Em depoimento à Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (19/5), Gabriela Cid, esposa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), admitiu o uso dos cartões falsos de vacinação, mas afirmou que a responsabilidade pela falsificação é de Mauro Cid. A informação foi confirmada pelo Correio com fontes na investigação.

De acordo com a PF, Cid fraudou os cartões de imunização contra a covid-19 para ele e familiares, além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a filha. O objetivo era ingressar nos Estados Unidos com os documentos falsos. Gabriela Cid disse à corporação que usou os documentos, mas que a responsabilidade pela inserção dos dados falsos é do marido.

(…)

Grifo meu: é um dilema para o militar ex-faz-tudo de Bolsonaro….decidiu assumir tudo, ‘matar no peito’…parece, pelo depoimento da mulher…

J R Braña B.