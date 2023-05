CBF – A FIFA lançou nesta quinta-feira (17) a marca oficial da Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez na história, a imagem do troféu está exibida junto com o ano de disputa da competição em um desenho inovador. O novo modelo permite a identificação imediata da edição e cria uma marca única para o torneio.

A apresentação da nova marca foi feita no Observatório Griffith, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e contou com lendas do futebol mundial, como o brasileiro Ronaldo, bicampeão do mundo em 1994 e 2002.

Durante a cerimônia, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou que acredita que o Mundial, que terá 104 jogos, é a oportunidade para que o futebol una o mundo.

“É uma noite muito especial e emotiva o que será a próxima Copa do Mundo, com uma mensagem de companheirismo e unidade. O futebol une o mundo e também tem que unir as jovens gerações em um mundo que parece estar cada vez mais dividido”, discursou.

“Necessitamos de acontecimentos para unir as pessoas e acreditamos de verdade que a Copa do Mundo FIFA 2026 unirá todo o mundo. SOMOS 26”, finalizou Infantino.