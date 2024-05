A aprovação do projeto pela ANTT para construir essa ponte é um grande passo para o futuro de Goiás e do Leste de Mato Grosso. Além de facilitar o tráfego entre os estados, abre caminho para uma nova era na logística e transporte de cargas no Brasil…

A ponte sobre o Rio Araguaia não é apenas uma estrutura física, mas um impulso para o desenvolvimento econômico e social da região. Ao se conectar à Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), ela simboliza o compromisso do Brasil com a modernização da infraestrutura de transporte. A FICO, com sua capacidade de transportar grandes volumes de cargas, promete eficiência e competitividade para a economia brasileira…