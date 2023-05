by JLab (contém ironia) – Em homenagem aos milhões que testemunharam no último Fla FLu 16-M, o PH colocar sua perna exatamente onde o incauto Gabi-não-gol pretendia pisar. Na hora, até o Luís Carlos Júnior (narrador) ficou perplexo e pediu expulsão de Ganso… Oh, Daiane, protetora da monotonia futebolística…

Bate pronto: o suspense pairou no ar, como que esperando a decisão do árbitro, enquanto que os quase setenta mil torcedores, também, entoavam em defesa da expulsão do craque do Fluminense.