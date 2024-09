NOTA — COLIGAÇÃO PRODUZIR PARA EMPREGAR

A coligação Produzir Para Empregar informa que, por causa da intensa fumaça dos últimos dias e especialmente hoje, Bocalom chegou ao final do dia com a garganta bastante irritada e a voz muito rouca e foi orientado pelo seu médico a não fazer esforço vocal.

A coligação lamenta o ocorrido, principalmente por se tratar de um ambiente universitário, com professores e alunos interessados nas propostas nas propostas que estamos apresentando aos cidadãos riobranquenses.

Rio Branco, 20 de setembro de 2024.