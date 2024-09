Da assessoria

Encontro com Márcio Batista(candidato a vereador) e Marcos Alexandre

1) Definição do Piso dos trabalhadores da Educação não Docentes com formação de nível

médio, superior, Especialização, Mestrado e Doutorado conforme o Projeto

de Lei nº 2.531. A Emenda Constitucional nº 01, está tramitando no Congresso Federal;

lutar e mobilizar os Deputados Federais intercedendo para ser aprovado o PL

2531_21 EMC1, com classe dos não docentes da educação básica, necessita de

valorização e reconhecimento.

2) Debater com o conselho do RBPREV e os servidores representados pela classe sindical,

sobre a reforma da previdência DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO;

3) Efetivar o Piso de Graduação 5.746,37 sendo 30%em referência à formação do nível

médio, tendo referência o piso nacional de 4.580,55;

4) Efetivar os projetos que serão apresentados pelo Movimento dos aposentados da

educação, Cabeças Brancas, nas áreas sociais, com artesanatos, saúde, turismo.