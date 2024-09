Da Assessoria do candidato Bocalom

NOTA — COLIGAÇÃO PRODUZIR PARA EMPREGAR

A coligação Produzir Para Empregar, com Bocalom prefeito e Alysson Bestene, vice, informa que as atividades de rua programadas para esta sexta-feira (20) estão suspensas. A medida visa resguardar e proteger nossa aguerrida militância contra os efeitos causados pela poluição em toda a Região Norte.

Para o bem-estar de todos, a coordenação de campanha decidiu que todas as atividades de mobilização serão concentradas no ambiente digital. Os trabalhos serão finalizados com a transmissão ao vivo do debate promovido pela Ufac, no Comitê Central — convite este estendido aos parceiros e apoiadores da campanha.

A coligação pede à população que adote medidas de proteção contra a poluição, e reafirma seu compromisso com o bem-estar coletivo.

Rio Branco, 20 de setembro de 2024.