Ação leva justiça e cidadania para comunidades no interior do Acre

O Dia Nacional da Defensoria Pública, 19 de maio, foi marcado por diversos atendimentos jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC). No interior, as comunidades urbana e rural do município de Manoel Urbano foram beneficiadas com a ação itinerante.

A ação realizada na Escola Estadual Nazira Anute, nos dias 19 e 20, promovida pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio do Projeto Cidadão, contou com a parceria do projeto “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você” da DPE/AC.

Além da assistência jurídica, também foram oferecidos os serviços de emissão de documentos, atendimento social, vacinação e o tradicional casamento coletivo de 40 casais.

DPAcre