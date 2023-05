Esse ex-juiz parcial, que prendeu um candidato a presidente favorito nas eleições para favorecer Bolsonaro e depois foi ser empregado deste como ministro foi o exemplo claro da justissssa, com quatro s, que ele representou…..

Ele e o ex-procurador DD, que perdeu o mandato porque quis driblar a sua iminente implicação no CNMP.

Justisssa….dispensável.

Em tempo: é preciso identificar os políticos com mandato no Congresso que combinaram tirar do Acre a presidência da Apex(agência que ajuda empresas brasileiras a negociar com o exterior)…Aqui e aqui…podem estar as pistas…

J R Braña B.