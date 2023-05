PMRB – A secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, participou na manhã de segunda-feira (22), de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, para um debate sobre o projeto de lei que visa instituir um concurso público para a escolha da letra e música do hino oficial do município de Rio Branco. Além dos parlamentares, historiadores, poetas e músicos estiveram presentes.

A secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, falou sobre o resgate da história e do amor dos rio-branquenses pela cidade. Ela disse estar feliz em ver a oficialização do hino ser feita na gestão do prefeito Tião Bocalom.

“Para nós da Educação, é de suma importância, haja vista que a cidade de Rio Branco não tem o seu hino oficial. Deveria ter há muito tempo. Eu só espero que seja um hino alegre e realmente emocionante porque quando cantamos o hino acreano, nos transportamos para as nossas florestas e assim espero que também seja o hino de Rio Branco”, declarou.

(…)