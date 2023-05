oestadoacre – O Bolsa Família dá continuidade ao seu cronograma de pagamentos. Nesta quarta-feira(24) é a vez dos beneficiários de NIS com final 5 serem contemplados com a nova parcela do benefício. Acompanhe o calendário:

NIS final 6: 25 de maio

NIS final 7: 26 de maio

NIS final 8: 29 de maio

NIS final 9: 30 de maio

NIS final 0: 31 de maio