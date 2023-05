Do deputado federal Orlando Silva, que é relator do PL 2630/2020, o PL das Fake News, agora há pouco

–URGENTE! DENÚNCIA CHOCANTE! A Play Store, loja de aplicativos do Android, tem um “jogo” chamado SIMULADOR DE ESCRAVIDÃO, no qual a “brincadeira” consiste em comprar, vender, açoitar pessoas negras escravizadas. É desumano, nojento, estarrecedor. É CRIMINOSO!

A @unegrobrasil me trouxe a denúncia. Entraremos com representação no Ministério Público por crime de RACISMO e levaremos o caso até as últimas consequências, de preferência a prisão dos responsáveis. A própria existência de algo tão bizarro à disposição nas plataformas mostra a URGÊNCIA de regulação do ambiente digital. O PL 2630 é um passo nesse sentido ao regular parte desse ecossistema, que é mais amplo. A regulação das plataformas digitais é um imperativo da civilização contra a barbárie! PL 2630 SIM!

(…)

Grifo meu: inacreditável….que uma plataforma proponha um joguinho com essa temática….A sociedade precisa compreender o PL 2630/2020 na sua essência….e apoiá-lo!

