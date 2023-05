PMRB – O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve na tarde desta quarta-feira, 24, na prefeitura de Curitiba, onde foi recepcionado pelo prefeito Rafael Greca e secretários da capital paranaense. Tião Bocalom foi buscar parceria para o programa “1001 Dignidades” que construirá 1001 casas populares no dia 2 de Maio de 2024.

Foi apresentado um vídeo institucional do programa e entregue ao prefeito Greca, o projeto do “1001 Dignidades”. As autoridades curitibanas gostaram e compraram a ideia. O prefeito decidiu firmar parceria com Rio Branco e prometeu ajudar a conseguir mais parceiros.

“A descarbonização de Curitiba é muito importante pro mundo, mas a de Rio Branco é muito mais importante, pois será um símbolo de que o Brasil tem boa vontade e sabe fazer desenvolvimento sustentável. Eu saio muito animado da reunião com o prefeito Tião Bocalom e Curitiba vai apoiar a cidade de Rio Branco nessa grande tarefa de melhorar o Brasil e o mundo.”

O prefeito Tião Bocalom, que estava acompanhado da secretária de Planejamento, Neiva Tessinari, chamou inclusive a atenção da imprensa paranaense com o “1001 Dignidades”. Ele ficou satisfeito com o resultado da visita ao prefeito Rafael Greca.

“O prefeito Greca tem demonstrado, ao longo da sua história política, ser um prefeito inovador, que se preocupa com a questão do meio ambiente e questão social. Estamos saindo daqui alegres. Tenho certeza que essa participação do município de Curitiba dentro do nosso projeto ‘1001 Dignidades’ vai nos fortalecer muito e vai nos ajudar a fazer com que esse projeto cada dia que passa, se torne mais grandioso.”