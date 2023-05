Somente nos primeiros quatro meses de 2023 foram registradas mais de 2,5 mil ocorrências

Ao longo de 2022, a Energisa realizou ações de combate a furtos de energia. Nesse período, quase 12,5 mil ligações irregulares foram identificadas, entre residências e comércios das cidades da área de concessão da distribuidora no Acre. Com a energia recuperada seria suficiente para abastecer o município de Cruzeiro do Sul por três meses.

Somente nos primeiros quatro meses de 2023 foram registradas mais de 2,5 mil ocorrências nesse sentido. Se comparado ao mesmo período do ano passado, os dados apontam uma redução de 38% nas ocorrências.

(…)