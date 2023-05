A Prefeitura de Rio Branco lançará nesta sexta-feira (26), às 8h30min, no Quadrilhódromo do Arena da Floresta, o Programa “Recupera Rio Branco“ que visa a reestruturação dos bairros atingidos pela enxurrada dos igarapés e cheia do rio Acre com serviços de limpeza geral, desobstrução de bueiros, reconstrução de calçadas, pavimentação de ruas entre outros.

Data: 26/05 (Sexta-feira)

Horário: 8h30min

Local: Quadrilhódromo do Arena da Floresta