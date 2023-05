Estou focado em trabalhar, em ajudar o presidente Lula a trazer o Brasil de volta para o mundo e para os negócios, o comércio exterior. E acho que nós estamos conseguindo. Nesses menos de cinco meses, o trabalho foi muito intenso e muito profissional também. A Apex tem um histórico, especialmente no último governo, muito lamentável, quando em 2019 virou um campo de batalha entre grupos que queriam de algum jeito se apropriar da agência. Isso fez com que, no governo passado, tivéssemos quatro presidentes da Apex. O compromisso da nova diretoria aqui é extrair dessa agência, sem nenhum tipo de manipulação, o que ela tem de melhor.

Esse grau de exigência foi feito na última mudança de estatuto, ainda sob o comando do Ernesto Araújo (ex-chanceler de Bolsonaro, ao qual a Apex era subordinada). Eu, que coordenei a área de meio ambiente da transição, e o Floriano Pesaro, que é diretor da Apex, tomamos a decisão de revisar normas e regras alteradas no governo passado. Não quero usar de falsa modéstia, mas o presidente Lula me nomeou com base numa lei de 2003, quando ele criou a Apex. E ele me nomeou pela minha experiência de gestor, de liderança. Com base nisso é que eu dou aula no mestrado de Administração do IDP. Foram 30 mudanças no estatuto da Apex. Todos os servidores foram ouvidos e tudo foi aprovado no Conselho de Administração. Eu me sinto absolutamente habilitado para conduzir essa importantíssima organização, tanto dentro como fora do Brasil. Trabalhei na iniciativa privada, fui dirigente da Helibras, no Conselho de Administração, que é uma empresa multinacional francesa, durante oito anos. No Senado, liderei quase 30 missões para o exterior. Fui prefeito, governador do Acre duas vezes e lá criei a Agência de Negócios do Acre.

Quais são seus planos para a Apex?