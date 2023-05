As casas de apostas que, igual a farmácias – proliferam dia a dia no país, ainda vão demorar um pouco até pagarem os impostos devidos ao Estado Brasileiro.

Uma matéria da Reuters, publicada no caderno mercado na FSP hoje diz que fontes do Ministério da Fazenda revelaram que o presidente Lula pediu que dessem uma segurada na criação de novos cargos comissionados no serviço público federal.

Essa decisão atrasa a edição da medida destinada a taxar as apostas esportivas online….para cuidar desse assunto uma secretaria e pelo 80 cargos devem ser criados.

Expectativa do governo Lula é que a taxação das apostas esportivas online, essas bets da vida, deixará ao cofres do Tesouro pelo menos uns R$ 12 bilhões ao ano.

Veja como o seu 1 Realzinho que você joga pode ajudar o Brasil….ou seja, você mesmo.

J R Braña B.