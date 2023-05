Informa a CNC(Confederação Nacional do Comércio)

Compromisso foi informado, durante sessão plenária do Senado Federal, pelo líder do governo, Jacques Wagner, para que a medida provisória que institui o Perse(Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) não perdesse o prazo

“O compromisso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com quem estive hoje às 16 horas, é vetar a matéria relativa ao Sesc e ao Senac. Compromisso contratado é compromisso cumprido. Quero deixar claro que fiz questão de vir a tribuna para dizer que o compromisso está assumido, não por mim, mas em nome do presidente da República”, declarou Jacques Wagner.

(…)