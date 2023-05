Por isso eu liberei 30 milhões de reais de recursos próprios daquele dinheiro que eu sempre digo, se não roubar, o dinheiro dá, 30 milhões estão destinados exatamente para a gente fazer a recuperação dessas ruas – prefeito Bocalom

A prefeitura lançou, na manhã desta sexta-feira, dia 26 de Maio, o Programa Recupera Rio Branco, que visa recuperar, a princípio, os 40 bairros atingidos pela cheia do rio Acre. A determinação do prefeito Tião Bocalom é de chegar até a população levando um serviço de qualidade, conforto e segurança.

“A gente sabe que o Governo Federal tem uma burocracia muito grande para liberar dinheiro. Por isso eu liberei 30 milhões de reais de recursos próprios daquele dinheiro que eu sempre digo, se não roubar, o dinheiro dá, 30 milhões estão destinados exatamente para a gente fazer a recuperação dessas ruas.”

Mais de 400 ruas serão beneficiadas. Os serviços vão desde limpeza, remendo profundo, tapa-buraco, recapeamento, recuperação do sistema de drenagem, água, esgoto e recuperação de calçadas.

“Esse é o passo inicial para a gente começar a dar uma revitalizada nesses bairros. Logo na sequência, naturalmente, precisamos entrar em toda a cidade”, afirmou o secretário da Seinfra, Cid Ferreira.

Serão 30 milhões de investimentos, 116 máquinas trabalhando dia a dia. Toda a gestão estará envolvida no programa para dar mais agilidade nos serviços.

O secretário de Cuidados Com a Cidade, Joabe Lira, explicou que o prefeito tem pedido empenho total.

“Assim que baixaram as águas das cheias nós entramos de imediato na limpeza dos quarenta bairros com a megaoperação limpeza, retiramos mais de sete mil e quinhentas toneladas de entulhos, conseguimos dar a resposta de imediato para que as pessoas voltassem para casa. Agora o prefeito está lançando essa grande recuperação dessas áreas que foram atingidas.”

“É claro que todos nós, juntos com o prefeito Tião Bocalom, comandados por ele, faremos tudo que a população precisar para poder reestabelecer esse cenário após esse grande desastre que aconteceu em 2023,” disse o coordenador Municipal de Defesa Civil, ten cel Cláudio Falcão.

O prazo de conclusão dos serviços é de 60 dias. O prefeito disse que a parceria maior nas obras é com a própria população.

“São mais de 400 ruas e eu tenho fé em Deus que, ao final desse movimento todo, a população vai agradecer e vai entender, que a prefeitura de Rio Branco agora existe e está trabalhando muito.”

PMRB