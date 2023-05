O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou nesta terça-feira (30), o termo de recebimento do Sistema do Alvará Imediato da Construção Civil. Essa ferramenta foi desenvolvida a pedido do prefeito, para facilitar a vida das pessoas que chegavam a esperar até 90 dias para que o alvará fosse liberado.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, coronel Ezequiel Bino, disse que esse projeto fora desenvolvido em tempo recorde, e coloca Rio Branco no mapa da inovação.

“A gestão do prefeito Tião Bocalom está colocando Rio Branco no mapa da inovação, seja na educação, no investimento na própria segurança pública do município e, agora, na administração dos processos.”

Para ter acesso ao alvará, basta a pessoa acessar o portal do cidadão da prefeitura de Rio Branco, pagar as taxas referentes ao processo, que recebe na hora o licenciamento.

(…)

Segundo a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU), Dandara Lima, é um ganho muito grande.

“A gente vai conseguir o maior número de trabalho, de projetos… é um ganho para a cidade e economia. Rio Branco só tem a ganhar e a gente tem que aceitar que a modernidade chegou.”

Animado, o prefeito disse que Rio Branco é uma das poucas cidades do Brasil que implantou esse sistema. O gestor disse que sempre gostou de inovação.

“Eu estou muito feliz, Rio Branco é um dos poucos municípios do Brasil que acaba de implantar o seu alvará imediato. Medo de inovação eu nunca tive, eu sou um defensor de inovação.”

Para acessar o Manual do Alvará Imediato, clique aqui.