Gov do Acre – O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou nesta terça-feira, 30, em Brasília (DF), a ordem de serviço para a recuperação emergencial de dois trechos da BR-364, a principal rodovia federal que interliga o Acre às demais regiões do país. Com investimento de R$ 175 milhões, a obra está sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Os lotes que receberão as melhorias somam 115,5 quilômetros de extensão. O primeiro deles compreende o trecho de Rio Branco ao Riozinho Andirá (53,5 km), no Bujari, e outro será do Rio Gregório, em Tarauacá, ao Rio Liberdade (62 km), em Cruzeiro do Sul.

(…)

(…) é uma grande vitória para o Acre. A população aguardava com muita expectativa por esta obra, que será iniciada neste verão. Aproveito para agradecer a ajuda que o presidente Lula tem dado aos acreanos...(..) governador GladsonC

Grifo meu: comportamento político decente do governador GladsonC, ao reconhecer que Lula está ajudando a reconstruir a destruída BR-364….que é o que interessa.

J R Braña B.