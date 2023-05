O governador Gladson Cameli (Progressistas), assinou nesta quarta-feira (31), o termo de doação de terreno para a construção da nova sede do parlamento acreano. O ato aconteceu durante a abertura da 3ª Reunião Ampliada de Deputados e Deputadas do Parlamento Amazônico, realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

As negociações acerca do terreno de 20.092,00M2, localizado no loteamento Portal da Amazônia, Lote nº 001, Quadra 184, em Rio Branco, foram iniciadas pelo primeiro secretário da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), na época em que estava à frente da presidência da Casa. Ele disse que a doação da área é um sonho realizado.

“Esse terreno que está sendo doado pelo governo do Estado é um sonho realizado. Sou muito grato, de verdade. Um sonho que começou lá atrás quando eu ainda era presidente desta casa. A construção da nova sede da Aleac é de grande significado para nós e para a população em geral, trará sem dúvidas mais conforto aos servidores e celeridades às atividades legislativas. Estamos muito felizes. Obrigado por contribuir com isso governador, obrigado pelo apoio incondicional de sempre”, disse Nicolau Júnior.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), comemorou à boa notícia e agradeceu ao governador pela doação. “Receber essa notícia no dia de hoje, num evento grandioso como esse, onde estamos recebendo parlamentares de toda região norte, a torna ainda mais especial. Agradeço demais a sensibilidade do nosso governador e ao empenho do deputado Nicolau Júnior que foi incansável nessa luta. Obrigado a todos”, enfatizou.

Em sua fala, o governador frisou que a transferência do terreno possibilitará a construção de instalações mais adequadas às demandas do Poder Legislativo. “Esta Casa de Leis presta um serviço extraordinário no Acre. É uma parceira do Executivo, estou muito feliz em poder fazer a doação desse terreno. Com o fortalecimento do parlamento acreano o executivo também ganha, assim como a população porque garantimos também a celeridade e a melhoria dos trabalhos desta instituição”, disse.

O local onde funcionará a nova sede da Aleac fica numa região estratégica da cidade onde também estão situados prédios importantes como o da justiça por exemplo. Uma área urbana bastante valorizada que está em constante crescimento.

