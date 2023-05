Valdecir Nicácio tem especialidade em segurança pública na España e na Inglaterra e foi secretário adjunto de segurança no Rio de Janeiro.

Em conversa no Fluxo 30523…falou do tema segurança, inclusive elogiou recente declaração do comando da PM do Acre…sobre política levantou uma polêmica…ou uma constatação…‘O governo Lula não tem interlocutor no Acre’.

Antes que alguém se surpreenda, Valdecir é petista de carteirinha, mesmo já tendo disputado eleição pelo PDT...’O PT é meu vegetal’…

Assista trecho da declaração de Valdecir (se quiser ver a conversa inteira, retorne o vídeo)..

‘Marcus e Jenilson’

J R Braña B