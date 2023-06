223 municípios têm parceria com o Estado e isso é muito importante para que uma gestão dê certo. Diversas políticas estão sendo desenvolvidas em João Pessoa e que são importantes serem desenvolvidas também no Estado do Acre e na capital Rio Branco. Dessa reunião com o governador estaremos levando boas ideias, boas práticas para também implantar na nossa querida Rio Branco e quem ganha com isso é a nossa população – prefeito Tião Bocalom.

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom depois de cumprir agenda no Distrito Federal, seguiu para a cidade de João Pessoa, na Paraíba onde participa do Encontro geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) que acontece nesta quinta (01) e sexta-feira (02) no Centro de Convenções de João Pessoa e tem como tema “Reflexões sobre o futuro das cidades”, temática geral do evento.

A abertura contou com a presença do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, que falou sobre Governança Pública para transformar o Brasil. Durante a fala do ministro ele enfatizou que os gestores devem ter Disciplina, valores que foram implementados pelo prefeito Tião Bocalom desde o início de sua gestão e que foi bastante elogiada por Nardes. Inclusive o prefeito mostrou ao ministro do TCU uma foto da placa com esses valores que estão presentes em todas as repartições publicadas municipais que diz: Disciplina para não roubar, Disciplina para gastar bem o dinheiro público, Disciplina para atender bem ao público e Disciplina para trabalhar com resultados. Ao tomar conhecimento desse quadro o prefeito de Santa Cruz do Capiberibe/PE, Fábio Aragão tirou uma foto da imagem para levar para o seu município para servir como modelo.

Cerca de 50 prefeitos das grandes cidades brasileiras participam do encontro que contou, no primeiro dia, com a presença dos ministros de Estado Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), entre outras autoridades.

O presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju (SE), destacou que o debate deve incluir questões como sustentabilidade, tecnologia, mudanças climáticas e o enfrentamento das desigualdades.

O gestor da capital acreana também aproveitou a estadia na capital paraibana para fazer uma visita, acompanhado de mais três prefeitos e do presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, ao governador do estado João Azevedo que, segundo Tião Bocalom, realiza um belo trabalho no estado como gestor, inclusive em parceria com os municípios paraibanos.

“223 municípios têm parceria com o Estado e isso é muito importante para que uma gestão dê certo. Diversas políticas estão sendo desenvolvidas em João Pessoa e que são importantes serem desenvolvidas também no Estado do Acre e na capital Rio Branco. Dessa reunião com o governador estaremos levando boas ideias, boas práticas para também implantar na nossa querida Rio Branco e quem ganha com isso é a nossa população”, concluiu Tião Bocalom.