Gov do Acre – Com palestras e exposições realizadas nesta sexta-feira, 2, por técnicos do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), a população de Epitaciolândia teve a oportunidade de conhecer tudo sobre o sistema de tratamento de água e sobre a importância da preservação dos recursos hídricos para as gerações futuras.

(…)