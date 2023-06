oestadoacre reproduz matéria do fim de semana do The Guardian sobre medida que será adotada na Inglaterra, em dois lugares, de uma renda básica para cidadãos no valor de £ 1.600 (Libras), o que equivale a R$ 9,6 mil…Duração: dois anos.

O programa será executado por dois anos e os participantes serão monitorados para ver o efeito que ele tem na saúde física e mental

The Guardian

Uma renda básica universal de £ 1.600 por mês será testada na Inglaterra pela primeira vez em um programa piloto.

(…)

Dois lugares na Inglaterra foram selecionados para o programa micropiloto: o centro de Jarrow, no nordeste da Inglaterra, e East Finchley, no norte de Londres.

Will Stronge, diretor de pesquisa do thinktank Autonomy, que está apoiando o plano, disse sobre o valor de £ 1.600: “Esta é uma quantia substancial. A renda básica universal geralmente cobre as necessidades básicas das pessoas, mas queremos ver que efeito esse montante fixo incondicional tem sobre a saúde mental e física das pessoas, independentemente de optarem por trabalhar ou não.

“Nossa sociedade vai exigir alguma forma de renda básica nos próximos anos, devido ao tumulto das mudanças climáticas, disrupção tecnológica e transição industrial que temos pela frente. É por isso que construir a base de evidências e o envolvimento do público agora é tão importante, para que o terreno esteja bem preparado para a implementação nacional.”

Os defensores argumentam que a renda básica universal (UBI) pode fornecer um nível de segurança econômica para todos. É visto como uma solução potencial para a insegurança no mercado de trabalho, enquanto outros dizem que é caro e o apoio deve ser direcionado.

No ano passado, Andy Burnham, prefeito da Grande Manchester, disse que o UBI era uma ideia “cuja hora chegou”, ao falar sobre a crise do custo de vida. Burnham disse: “Uma renda básica universal colocará uma base sólida para todos, para que possam ter uma vida com segurança e parar de se preocupar com tudo”.

Pilotos semelhantes já estão em andamento em outros países. No País de Gales, o governo descentralizado está administrando um esquema de pagamento de £ 1.600 por mês durante dois anos para jovens que deixam os cuidados. Ele diz que apresentará um relatório sobre o resultado após o término do julgamento.

Em 2020, mais de 170 parlamentares e colegas instaram o governo a introduzir uma renda básica universal para “dar a todos o apoio financeiro de que precisam para sustentar a si mesmos e suas famílias” durante a pandemia de coronavírus.

Cleo Goodman, co-fundadora da iniciativa Basic Income Conversation, disse: “Esperamos que este plano resulte nos primeiros pilotos de renda básica na Inglaterra. Ninguém deveria enfrentar a pobreza, tendo que escolher entre aquecer e comer, em um dos países mais ricos do mundo. A renda básica tem o potencial de simplificar o sistema de bem-estar e combater a pobreza na Grã-Bretanha”.

Um grupo de controle será recrutado e não receberá a renda básica para monitorar suas experiências durante o mesmo período. Os participantes serão selecionados aleatoriamente de um grupo de voluntários, com 20% das vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Stronge disse: “Todas as evidências mostram que aliviaria diretamente a pobreza e aumentaria o bem-estar de milhões de pessoas: os benefícios potenciais são grandes demais para serem ignorados. Com as próximas décadas cheias de choques econômicos devido às mudanças climáticas e novas formas de automação, a renda básica será uma parte crucial para garantir os meios de subsistência no futuro”.

(…)

Grifo meu: a elite dos países desenvolvidos já sabem que será impossível viver bem, em tranquilidade com milhões passando necessidades extremas…já a elite do Brasil….

J R Braña B.