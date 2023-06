O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, no uso de suas atribuições legais, assinou decreto nº 917 de 6 de junho de 2023 que institui ponto facultativo nos dias 9 e 16 de junho.

Os feriados de Corpus Christi, celebrado no dia 8 de junho, uma quinta-feira e do dia 15 de junho (aniversário do Estado) serão mantidos.

Com isso, as repartições públicas municipais não abrirão nesta semana e na próxima durante dois dias e apenas os serviços considerados essenciais como unidades de saúde funcionarão no feriado prolongado.

Unidades abertas (08 a 11 de junho das 7h às 22h)

Urap Cláudia Vitorino

Urap Roney Meireles

Urap Hidalgo de Lima

Sábado (10) das 07h às 17h

Urap Rozangela Pimentel

